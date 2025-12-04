Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 09:57:00
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 14. haftasında Olympiakos'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 22.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya sekizinci sırada girdi.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ev sahibi ekip ise altıncı basamakta bulunuyor.

