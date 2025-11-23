Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.11.2025 23:44:00
AA
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 92-84 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Sports Arena'da Bursaspor'u konuk etti. Fenerbahçe, ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada Bursaspor'u 92-84 mağlup etti.

Maçın ilk çeyreğinde Fenerbahçe, Bursaspor karşısında 23-21 önde başladı. İkinci çeyrekte rakibine yetişen Bursaspor, ilk yarıyı 45-41 önde tamamlayarak soyunma odasına avantajla girdi.

Üçüncü çeyreği Fenerbahçe 67-64 tamamladı. Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe maçtan 92-84 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Halil Erkoç

Fenerbahçe Beko: Bacot 3, Biberovic 13, Jantunen 10, Hall 5, Zagars 1, Metecan Birsen 6, Baldwin 18, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 11, Boston 2, Onuralp Bitim 18, Birch 5

Bursaspor Basketbol: Childress 22, Parsons 18, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 2, Nnoko 4, Berk Can Akın 3, Delaurier 2, Crawford 16, Yesukan Onar 2, King 10

1. Periyot: 23-21

Devre: 41-45

3. Periyot: 67-64

