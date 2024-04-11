Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:22
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak mücadele EXXEN'den izlenebilecek. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak.

Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak

MUHTEMEL 11'LER 

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Retsos, Richards, Hezze, Chiquinho, Horta, Masouras, Jovetic, El Kaabi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko 

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

YUNAN TAKIMLARIYLA 9. MAÇ

Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.

SADECE ATROMITOS'U YENDİ

Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip Atromitos oldu.

2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.

Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos'la 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda da karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, Atina'daki karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, mağlubiyetlerinin ikisini de Olympiakos karşısında yaşadı.

Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

AVRUPA'DA 269. MAÇINA ÇIKIYOR

Olympiakos'A konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 269. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 268 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

SON 16 TURUNU DEPLASMAN GALİBİYETİYLE GEÇTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti.

Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı rövanş müsabakasını 1-0 kaybetse de çeyrek final biletini almayı başardı.

OLYMPIAKOS, EVİNDEKİ SON MAÇI FARKLI KAYBETTİ 

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi.

Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.

KONFERANS LİGİ'NDE 17. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 17. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gole engel olamadı.


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