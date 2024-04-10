Yunan gazeteci Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'u değerlendirdi: 'En tehlikeli oyuncuları...'

Yayınlanma: 10.04.2024 - 13:05

Güncelleme: 10.04.2024 - 13:05

Süper Kupa tartışmalarını geride bırakan Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı. Zorlu karşılaşma öncesi, SDNA haber sitesinde çalışan Yunan gazeteci Kostas N-Pliatsikas, Sabah'a konuştu.

Sarı-lacivertli ekibi zorlu bir maç beklediğini kaydeden N-Pliatsikas, şu noktalara dikkat çekti:

"Olmpiakos formda. Lamia'yı 5-1, Aris'i ise 3-0 mağlup etmeyi başardılar. Yeni teknik direktör Mendilibar'ın talimatıyla ligin play-off'larında iyi bir performans sergiliyor. Tıklım tıklım dolu Georgios Karaiskakis Stadı'nda (33 bin) Fenerbahçe'yi ateşli bir taraftar grubu bekliyor olacak."

'FORMDA OYUNCULARI VAR'

"En tehlikeli oyuncuları ise gol kralı El Kaabi (39 maçta 27 gol). Formda ve çok tecrübeli olan Stevan Jovetic ve takım kaptanı Kostas Fortounis de öyle. Bir de Podence var ama o cezalı ve önemli bir eksik. Premier Lig'den geldi ve dribbling yeteneği harika. Kolay çalım atıyor ve hızı muazzam."

'SÜPER KUPA'DA OLANLARLA İLGİLENMİYORLAR'

"Olympiakos'un bu yıl Konferans Ligi'nde hedefleri yüksek ve Atina'da gerçekleşecek müsabakada finale çıkmak istiyor. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan çekilmesiyle hiç ilgilenmediler. Sadece bu kupaya konsantre olmuş durumdalar. Fenerbahçe takımı nasıl bir ruh halindedir bilmiyoruz. Ancak Olympiakos, rakibinden korkmuyor. Son derece cesaretli bir oyun ortaya koyacak."