Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Olympiakos maçı kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Olympiakos kafilesi belli oldu.
3 İSİM KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
Sakatlıklarını atlatan Fred, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek ise kafilede yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu:
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