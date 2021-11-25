Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:25

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 236 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 23 maçın 10'unu kazandı, 8'inde berabere kaldı, 5'inden ise mağlup ayrıldı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

24 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: T. Vaclík, K. Lala, S. Papastathopoulos, P. Cissé, O. Reabciuk, A. Camara, Y. M'Vila, M. Camara, G. Masouras, H. Onyekuru, Y. El-Arabi

Fenerbahçe: Berke, Kim Min Jae, Tisserand, Novak, İrfan Can, Zajc, Sosa, Ferdi, Mert Hakan, Pelkas, Berisha

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.