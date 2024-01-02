Olympiakos - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:47
Olympiakos - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan ekibi Olympiakos, THY EuroLeague'in 18. haftasında 2 Ocak Salı (bugün) günü İtalya'nın Olimpia Milano takımını konuk edecek.

OLYMPİAKOS - OLİMPİA MİLANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - OLİMPİA MİLANO  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

Olympiakos, 17 maçta 9 galibiyetle 8. sırada bulunuyor. 

Konuk ekip ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.


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