Olympiakos - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympiakos, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:15'te başlayacak.
Yunanistan ekibi Olympiakos, THY EuroLeague'in 18. haftasında 2 Ocak Salı (bugün) günü İtalya'nın Olimpia Milano takımını konuk edecek.
OLYMPİAKOS - OLİMPİA MİLANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak.
OLYMPİAKOS - OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
Olympiakos, 17 maçta 9 galibiyetle 8. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.
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