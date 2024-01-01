EuroLeague'de ayın oyuncusu belli oldu: İspanyol basketbolcunun kariyerinde bir ilk!

İspanyol ekip Real Madrid'in basketbolcusu Mario Hezonja, EuroLeague'de aralık ayının en değerli basketbolcusu seçildi.

AA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:41
EuroLeague'de ayın oyuncusu belli oldu: İspanyol basketbolcunun kariyerinde bir ilk!
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Basketbol THY EuroLeague'de aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralıkta oynadığı 5 maçta 16 sayı, 5 ribaunt ve 1,8 top çalma ortalamaları yakalayan Hezonja, ayın MVP'si seçildi.

Ligdeki 7. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ünvanın sahibi oldu.


Mario Hezonja real madrid euroleague MVP

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