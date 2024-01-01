EuroLeague'de ayın oyuncusu belli oldu: İspanyol basketbolcunun kariyerinde bir ilk!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:41

Güncelleme: 01.01.2024 - 21:42

Basketbol THY EuroLeague'de aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralıkta oynadığı 5 maçta 16 sayı, 5 ribaunt ve 1,8 top çalma ortalamaları yakalayan Hezonja, ayın MVP'si seçildi.

Ligdeki 7. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ünvanın sahibi oldu.