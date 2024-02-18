Yunan basınından Fatih Terim'e eleştiri: 'Çağ dışı...'

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, evinde Lamia ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan sonra Yunan basını, Fatih Terim'i ve takımı eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:47
Yunan basınından Fatih Terim'e eleştiri: 'Çağ dışı...'
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Lamia'yı konuk etti. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.

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Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü. Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.

"ÇAĞ DIŞI HÜCUM" 

Bu arada Yunan basınından Sport24, "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla yeşil-beyazlı takımın oyununu ve Fatih Terim'i eleştirdi. 

Haberin devamında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor" ifadeleri yer aldı.


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