Fatih Terim'in Panathinaikos'u evinde fırsat tepti

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 00:04
Fatih Terim'in Panathinaikos'u evinde fırsat tepti
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Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.

Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.


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