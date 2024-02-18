Fatih Terim'in Panathinaikos'u evinde fırsat tepti
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.
Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.
Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.
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