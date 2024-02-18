Fatih Terim'den Yunan hakemlere tepki: 'Böyle bir oyunda...'

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 biten Lamia maçından sonra Yunan hakemlere tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:55
Fatih Terim'den Yunan hakemlere tepki: 'Böyle bir oyunda...'
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Yunanistan Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Panathinaikos, Lamia ile karşı karşıya geldi. 

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni takımının taraftarıyla ilk kez kendi evinde buluştu. Fakat ligin son haftalarında zirve mücadelesi veren Terim ve öğrencileri Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

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Bitime 3 hafta kala kritik bir kayıp yaşayan Panathinaikos, maç eksiği olan PAOK ile aynı puanda, ikinci sırada yer aldı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, Yunan hakemlere tepki gösterdi.

"BİZİM HATAMIZ"

Fatih Terim, "Şansla ilgisi olmayan bir sonuç. Mutlak kazanmalıydık. Rakibimiz 3-4 defa gelip pozisyon ve gol buldu. Bizim hatamız. Vermemeliydik bu pozisyonları. Futbolda bazen her şey üst üste gelebilir. Bunlara rağmen galibiyet ayağımıza geldi ama duran topları iyi değerlendiremedik. Şimdi hedef Çarşamba maçı" dedi.

"ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Sözlerine devam eden Terim, "Böyle bir oyunda +5 dakika uzatmayı da anlamış değilim. Böyle davranılırsa oynamak isteyen değil oynatmak istemeyen tarafa prim vermiş olursunuz" ifadelerini kullandı.


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