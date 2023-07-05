Olympiakos, Trabzonspor’un yıldız isimlerini almak istiyor: Bartra ve Gomez yolcu

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

Yunanistan ekibi Olympiakos, Bordo-Mavililerin iki yıldızı Maxi Gomez ve Marc Bartra’yı kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-Beyazlı kulübün, iki futbolcu için Karadeniz ekibine toplam 2.5 milyon Avro bonservis ödeme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bordo-Mavililer bu rakamı reddetti. Olympiakos’un yeni bir teklifle Trabzonspor’un kapısını çalması bekleniyor. Bordo-Mavililer, 6 milyon Avro ve üzeri teklifler halinde Gomez ile Bartra’yı göndermeyi planlıyor.

İKİ İSME KANCA

Teknik direktör Bjelica, forvet transferinde gözünü Dinamo Zagreb’e çevirdi. Hırvat çalıştırıcı, Bruno Petkovic ile birlikte Sandro Kulenovic’i de Trabzonspor’a istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Petkovic konusunda Zagreb ekibinin yetkilileriyle girdiği bonservis pazarlığını sürdürüyor. Karadeniz ekibi yeni sezon hazırlıkları için dün Slovenya kampına başladı.