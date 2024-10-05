Olympiakoslu basketbolcudan flaş açıklama: 'Fenerbahçe'yi şikayet edeceğim'
Olympiakos'un Birleşik Amerikalı oyuncusu Shaq McKissic, Fenerbahçe'yi EuroLeague'e şikayet edeceğini söyledi.
Fenerbahçe'nin THY EuroLeague 1. haftada karşılaştığı ve mağlup ettiği Olympiakos'un Birleşik Amerikalı yıldızı Shaquielle McKissic, sarı lacivertli tribünlerle arasındaki gerginliği anlattı.
McKissic, maç sırasında dördüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala skor 66-65 Fenerbahçe lehineyken gösterdiği tepki nedeniyle teknik faul aldı. Hakemler daha sonra taraftarın salondan çıkarılması için güvenliğe işaret etti. Kendini açıklama çabalarına rağmen taraftar dışarı çıkarıldı ve çıkarken Fenerbahçe tribünlerinden alkış aldı.
"IRKÇI DEĞİLDİ AMA HOŞ DEĞİLDİ"
Maçta sonra Novasports'a konuşan McKissic, "Taraftarların oyuncuları herhangi bir şekilde tahrik etmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kural kitabına bakmam gerekebilir. Bir taraftar bana seslendi. 6 yıldır EuroLeague'de oynuyorum ve daha önce biri bana bu şekilde seslenmemişti. Irkçı bir şey değildi ama hiç hoş değildi. Altı yıldır Panathinaikos'a karşı oynuyorum, hiç böyle bir sataşmaya maruz kalmamıştım" açıklamasını yaptı.
"KALP ATIŞ HIZIM DAKİKADA 168"
34 yaşındaki oyuncu, EuroLeague yönetimine şikayette bulunacağını belirterek, "Hiçbir taraftar, bir oyuncuya bu kadar kaba bir dille hitap edemez. Benim kalp atışım dakikada 168 ve siz benden böyle davranmamı bekliyorsunuz. Bana bir kez bir şey söylediğinizde sorun yok ama 2-3-4 kez söyleyemezsiniz. Hakem de ona hiçbir şey söylemiyor. Bir oyuncuya bu şekilde seslenin ve sonra diğer takım serbest atış kazansın. Bu gülünç, dürüst olmak gerekirse çok saçma" sözleriyle konuşmasını kapattı.
Spor Haberleri
- Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanında
- Bayer Leverkusen'in konuğu Holstein Kiel
- Inter'in konuğu Torino
- Real Madrid'in konuğu Villarreal!
- Manchester City'nin konuğu Fulham
- Arsenal'in konuğu Southampton
- Liverpool, Crystal Palace deplasmanında!
- Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu
- 'Fenerbahçe'yi şikayet edeceğim'
- Galatasaray'da savunma alarm veriyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Yeniden gözaltına alınan şahıslar tutuklandı!
- Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!