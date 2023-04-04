Olympiakos'ta teknik direktör Michel istifa etti
Yunanistan Ligi'nde lider Panathinaikos'un 5 puan gerisinde kalan Olympiakos'ta İspanyol teknik direktör Michel görevinden istifa etti.
Yunanistan'ın Olympiakos kulübünde teknik direktör Michel istifa etti.
Yunan ekibinden yapılan duyuruda İspanyol teknik adamın istifa açıklamasına yer verilirken, "İstifamı yönetime bildirdim. Bence bu doğru zaman. Görev yaptığım süre içerisinde yönetimin uyumlu çabası için teşekkür ediyor ve dostça ayrıldığımızı bildirmek istiyorum. Dileğim, Olympiakos'un tüm hedeflerini gerçekleştirmesidir" sözlerini kullandığı bildirildi.
Öte yandan kulüp, Michel'in ardından yeni teknik direktörün Fransız Jose Anigo olacağını ve Çarşamba günü oynanacak PAOK maçında takımın başında yer alacağını açıkladı. Eylül ayından bu yana kulübün Futbol Direktörlüğü görevini yürütüyordu.
Olympiakos sezona Carlos Corberan'la başlamış ancak Eylül ayında yerini vatandaşı Michel'e bırakmıştı.
Yunanistan Ligi'nde Olympiakos, lider Panathinaikos'un 5 puan gerisinde ve 3. sırada bulunuyor.
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