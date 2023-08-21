Omar Colley: 'Gol nasıl iptal edildi anlayamıyorum'

Beşiktaş'ın Pendikspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada attığı gol iptal edilen Omar Colley, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Colley, iptal edilen gole ilişkin, "Pozisyonu yeni gördüm, nasıl aut kararı verildi ve gol iptal edildi anlayamıyorum. VAR'ın var olma sebebi işleri kolaylaştırması, aslında bize yardım etmesi lazım. Gol aslında pozisyon" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 07:55
Omar Colley: 'Gol nasıl iptal edildi anlayamıyorum'
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Beşiktaş, Pendikspor ile oynadığı maçta 77. dakikada farkı ikiye çıkardı ancak bu gol geçerli sayılmadı.

Bu dakikada sol kanattan Arthur Masuaku'nun kullandığı ceza sahasında iyi yükselen Omar Colley topu ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem, bu pozisyonda Masuaku'nun kullandığı kornerde topun dışarıdan geldiğini işaret etti. Hakem Kadir Sağlam da golü iptal etti.

COLLEY: "ANLAYAMIYORUM!"

Karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili görüşlerini aktaran Colley, "Pozisyonu yeni gördüm, nasıl aut kararı verildi ve gol iptal edildi anlayamıyorum. VAR'ın var olma sebebi işleri kolaylaştırması, aslında bize yardım etmesi lazım. Gol aslında pozisyon. Ne yazık ki maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.


Omar Colley beşiktaş Pendikspor var

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