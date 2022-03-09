Omar Elabdellaoui: İnsanlar geri döneceğime inanmıyordu
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza ile alakalı açıklamalarda bulundu. Norveçli futbolcu, "Kaza gerçekleştikten sonra burada çalışan herkes bana çok fazla destek verdi. Ben hiçbir zaman bu borcun karşılığını ödeyemem" dedi.
Galatasaray'da yaşadığı kaza sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, beIN Sports'a konuştu.
Omar yaptığı açıklamada, "Hastaneye gittiğimde her şey benim için siyahtı. Tam olarak zamanı kavrayamadım sadece siyah bir görüntü vardı. Benim için korkutucuydu ve doktora da sordum durumumu kendisi bana, sol gözümün fena olmadığını ancak sağ tarafın kötü olduğunu söyledi. Zaten doktorun ses tonundan da anlaşılıyordu. Kötü düşünceler insanın aklına ister istemez geliyor. Her ne kadar pozitif düşünsem de kaza negatif bir tarafı getiriyor size. Kaza gerçekleşmeden önce olabilecek bütün olasılıkları her zaman için düşünürdüm. Ancak kaza bunu biraz değiştirdi. Kazadan sonra kendime bir söz verdim, eğer geri döneceksem bunu çalışarak üstesinden gelebilirim diye. Ben de bu süreçte mücadele ettim ve tekrardan sahalara döndüm" dedi.
"TEKRARDAN HAYATTA GİBİ HİSSEDİYORUM"
Sakatlık sürecinin çok zor geçtiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Tekrardan hayatta gibi hissediyorum kendimi. Kazadan sonra uzun zaman aldı ancak şimdi tekrardan geri döndüm ve çalışmalara başladım. Göztepe maçı benim için çok büyük bir andı. Kariyerime baktığım zaman bir hayalin ikinci kez gerçekleşmesi gibiydi. Kaza gerçekleştikten sonraki duruma bakılırsa birçok insan geri dönebileceğime inanmıyordu. Benim için bu zorlu bir süreçti" ifadelerini kullandı.
"İÇİMDE KORKU VARDI"
Uzun süre oynamadığı için içinde korku olduğunu söyleyen Norveçli oyuncu, "Uzun bir aradan sonra sahaya çıktığımda kendimi durdurmadım. Evet bir şok vardı. Bir korku vardı. Tekrar geri dönemem diye. Özellikle kazadan sonra tam olarak ne olacağını bilmiyordum ancak kendimi hiçbir şekilde durdurmadım. Bu kaza gerçekleştikten sonraki süreçte hastanede kaldığım zamanlarda antrenmanlarıma da devam ettim. Abim ve menajerim de şaşırıyorlardı buna. Ancak şunun farkındaydım, eğer bir gün tekrardan geri dönmek istiyorsam bunu ancak çalışarak başara bileceğimi biliyordum" diye konuştu.
"ÇOCUĞUYLA İLGİLENİR GİBİ İLGİLENDİ"
Omar ayrıca, "Galatasaray bana sadece destek vermedi. Çocuğuyla ilgilenir gibi ilgilendiler benimle. Baktığımız zaman kaza gerçekleşmeden kısa bir süre önce gelmiştim kulübe ve kaza gerçekleştikten sonra da her kademeden burada çalışan, çalışmayan herkes bana çok fazla destek verdi. Ben hiçbir zaman bu borcun karşılığını ödeyemem. Yapabileceğim tek bir şey var, sadece ve sadece sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini vermek ve takıma olabildiğince fayda sağlamak. Hastaneye girer girmez, bütün süreç boyunca Galatasaray ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana gösterdi. Sanırım başka bir oyuncu başka bir yerde böyle bir şeyle karşılansa hiçbir zaman bu şekilde bir davranışı görebileceğini sanmıyorum. Ben de bu sevginin karşılığın olabildiğince vermeye çalışacağım" diyerek sözlerini noktaladı.
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