Omar Elabdellaoui'nin yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'dan transfer döneminin son gününde ayrılan Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı Bodo/Glimt oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 19:17
Omar Elabdellaoui'nin yeni adresi belli oldu!
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Galatasaray'dan transfer döneminin son gününde ayrılan Omar Elabdellaoui, ülkesine döndü.

Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt, Omar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ve Omar'ın şimdiden takımla çalışmalara başladığı belirtildi.


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