Omar Elabdellaoui'nin yeni adresi belli oldu!

02 Aralık 2022 Cuma, 19:17

Galatasaray'dan transfer döneminin son gününde ayrılan Omar Elabdellaoui, ülkesine döndü.

Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt, Omar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ve Omar'ın şimdiden takımla çalışmalara başladığı belirtildi.