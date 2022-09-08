Ömer Bayram, Eyüpspor'da

Eyüpspor, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 18:40
Ömer Bayram, Eyüpspor'da
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Spor Toto 1. Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, Ömer Bayram'ı da renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Eyüpspor, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü transfer etmiş, sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı. 


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