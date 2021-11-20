Ömer Erdoğan: "Munir'e teşekkür etmek istiyorum"
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fraport TAV Antalyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında Antalyaspor'un kendilerinden daha iyi bir oyun sergilediğini belirtti.
Maçın ilk yarısında rakibe çok pozisyon verdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Galibiyet için mutluyuz ama böyle bir gerçek var. Maçı iki farklı devre olarak değerlendirmemiz lazım. İlk yarı bizden çok daha iyi bir Antalyaspor vardı. Çok net pozisyon verdik rakibe. Özellikle kendi ayağımızdaki topu rakibe verip çok basit bir şekilde rakibe kontra atak fırsatı verdik. Maçtan önce analizlerde oyuncularımızla paylaşmamıza rağmen maalesef sıkıntı yaşadık. Munir'e teşekkür etmek istiyorum. Maçın 1-1 kalmamasında kurtarışları yardımcı oldu."
Erdoğan, maçın ikinci yarısında daha iyi bir oyun sergilediklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"İkinci yarı daha derli toplu bir oyun, daha kontrolü bizde olan ve hem savunma kısmında daha doğru yapan hem de geçiş oyunlarında da başarılı bir şekilde bunu uygulamaya çalışan Hatayspor vardı. İlk yarı bize yakışmayan bir futbol maçının her bölümünde, her mevkide sıkıntı yaşadık. Hücumda hiç pozisyon üretemedik, savunmada çok basit hatalar yaptık. Orta sahadan çok uzak kaldık ama oyuncularımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi. İkinci yarı yine bizim bildiğimiz, istediğimiz oyuna döndük. Çok şükür önemli bir galibiyet aldık."
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Eski Merkez Bankası başkanı Resmi Gazete'yi işaret etti
- Reuters'tan çarpıcı 'Erdoğan' yorumu
- 'Ayağına kurşun sıktı'
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin anneannesi konuştu