Ömer Erdoğan: Önümüzdeki yıl Hatayspor'da teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum

22 Mayıs 2022 Pazar, 21:52

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezonun son haftasında Giresunspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzdeki yıl Hatayspor'da teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. aşkanımla toplantı yapacağım. Kendisinden müsaade isteyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu şehri, bu camiayı çok sevdik. Böyle bir karar verdim. Başkanım da inşallah kararımı destekler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir kulüple anlaşmam yok. Öyle bir adım da atılmadı. Şu an kararım devam etmeme yönünde. Önümüzdeki dönem ne olur bilmiyorum. Farklı bir proje olursa olabilir. Olmazsa bu süreci Avrupa'da gelişime, maç izlemeye ayırabilirim."