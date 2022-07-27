Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg kulübüne kiralandı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:41

Bonservisi Stuttgart'ta olan eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu.

Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg, genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'ın 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ömer, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu ve hücuma kalite katacak. Kariyerindeki bir sonraki adımı bizimle birlikte atacağına inanıyoruz çünkü sistemimize uyuyor." dedi.

ÖMER FARUK BEYAZ'IN KARİYERİ

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Ömer Faruk Beyaz, 2021/22 sezonu öncesinde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer oldu.

18 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde geride kalan sezonda 5 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.