Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg kulübüne kiralandı
Bundesliga 2 ekiplerinden FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ı kiraladığını açıkladı.
Bonservisi Stuttgart'ta olan eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu.
Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg, genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'ın 15 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ömer, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu ve hücuma kalite katacak. Kariyerindeki bir sonraki adımı bizimle birlikte atacağına inanıyoruz çünkü sistemimize uyuyor." dedi.
ÖMER FARUK BEYAZ'IN KARİYERİ
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Ömer Faruk Beyaz, 2021/22 sezonu öncesinde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer oldu.
18 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde geride kalan sezonda 5 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.
Wir leihen Ömer #Beyaz vom @VfB Stuttgart aus. Der 18-Jährige kann in der Offensive zentral oder auf den Außenbahnen spielen.— 1. FC Magdeburg (@1_FCM) July 27, 2022
?? Herzlich Willkommen beim FCM, Ömer!
?? Alle Infos findet Ihr in der FCM-App und auf https://t.co/0JVLZtODq7.
_______#EINMALIMMER pic.twitter.com/TRTgBPY4lQ
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