Ömer Kutluay'ın iyi oyunu madalyaya yetmedi: İbrahim Kutluay ve Demet Şener oğullarını teselli etti...

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, turnuva boyunca nefes kesen bir mücadele ortaya koymuştu Özellikle çeyrek finaldeki Fransa karşılaşmasında milli takım, parkeden 94-87 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Ömer Kutluay, galibiyetin mimari oldu.

ESKİ EŞLER OĞULLARINA DESTEK İÇİN TRİBÜNDEYDİ

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı. Bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrasında da çocuklarının mutluluğu ve geleceği için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Eski eşlerin son buluşma noktası da Ömer Kutluay'ın yıldızlaştığı FIBA U17 turnuvası oldu.

KUTLUAY'IN İYİ OYUNU FİNALE YETMEDİ

FIBA U17 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Ömer Kutluay, özellikle Fransa karşısında gösterdiği oyunla takımını galibiyete taşıdı. Ancak turnuvanın yarı finalindeki zorlu Sırbistan mücadelesi, ay-yıldızlılar için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Şampiyonluk yolunda Sırbistan'a elenen millilerde, bitiş düdüğüyle birlikte en büyük üzüntüyü yaşayan isimlerin başında Ömer Kutluay geldi. Maçın ardından parkede gözyaşlarına hakim olamayan genç yıldızın yardımına, yine en büyük destekçisi olan babası İbrahim Kutluay koştu.

EN İYİ 5'LİYE SEÇİLDİ

Slovakya karşısında alınan mağlubiyetin ardından derin bir üzüntü yaşayan Ömer Kutluay'a FIBA'dan tarihi bir ödül geldi. Kutluay'ın turnuva boyunca sergilediği üstün performans, turnuvanın organizatörleri ve dünya basketbol kamuoyu tarafından karşılıksız bırakılmadı. Genç yıldız, şampiyonanın bitiminde turnuvanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülerek "En İyi 5" (All-Star) kadrosuna seçildi.