Ömer Onan'dan FIBA'ya çok sert tavır! 'Videoları vermezseniz gerekirse şampiyonadan çekiliriz!'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:09

A Milli Basketbol Takımı, Tiflis Arena'da oynanan ve normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü de 75-75 berabere biten maçta Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83 kaybederek ilk yenilgisini aldı. Yenilgiden çok sahada ve sonrasında soyunma odalarına giden yolda yaşanan kavgalar ay-yıldızlı ekibi üzdü ve tepkiye neden oldu.

FURKAN KORKMAZ İLE SANADZE DİSKALİFİYE EDİLDİ

Karşılaşmanın son periyodunda milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze arasında gerginlik yaşanırken, iki oyuncu da diskalifiye edildi. A Milli Takım'ın hücumunda pota altında Furkan Korkmaz'a yapılan faul sonrası gelişen gerginlikte Sanedze, milli oyuncunun yanına giderek diyaloğa girdi. Furkan Korkmaz ve Sanadze daha sonra birbirlerinin üzerine yürürken, araya giren diğer oyuncular olayın büyümesini engelledi. Bu sırada Gürcistanlı taraftarların yer aldığı tribünlerden A Milli Takım'ın yedek kulübesine doğru yabancılar maddeler atıldı. Gerginliğin bitmesiyle saha kenarında görüntüleri izleyen hakemler, teknik faul verdikten sonra iki oyuncuyu da diskalifiye etti. Yaklaşık 15 dakika duran müsabakaya, kaldığı yerden devam edildi ancak bu kez de soyunma odasına giden koridorda olaylar yaşandı.

ONAN: GÜRCİSTAN POLİSİYLE RESMEN YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRİMİZE GİRECEKTİK"

Karşılaşma sonunda TBF Başkan Vekili Ömer Onan çok sert açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Maç içinde gerginlik olabilir. Karşılaşmadan iki oyuncu atıldı. Furkan ve kondisyonerimiz koridorda giderken, oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Oyuncuya, soyunma odasına gelen bir saldırı olmaz. Maç bitti, kaybettik, soyunma odası önünde iki tarafımızda 30'ar polis ittire ittire kavga çıktı. Bizimle Gürcistan'ın resmi polisi fiziki bir kavgaya tutuştu. Buradan FIBA'ya sesleniyoruz; çok açık ve net. Ben FIBA'nın yetkililerine de söyledim. Kimse kendini kandırmasın, kimseyi de aptal zannetmesinler. O koridordaki bütün kameraları dakika dakika, bir saniyesi eksik olmadan bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse, Hidayet Başkan ile de konuştum, biz bu turnuvayı terk ederiz. Burada 12 tane oyuncu koridorda; biz neredeyse yumruk yumruğa Gürcistan polisi ile birbirimize gireceğiz... 'Açılın' diyoruz, açılmıyorlar. Arkadan Gürcistanlılar geliyor laf ediyorlar. FIBA'ya çok açık ve net diyoruz: 'Yok kameralar silindi, yok odada bozukluk vardı, yok 2 dakika kayıp...' Tüm kameralara tek tek bakılacak, onun üzerine alınacak kararı da göreceğiz. Eğer bunu çok ivedi bir şekilde yapmazlarsa, kusura bakmayın ama bizim kendi oyuncularımız çok değerli. Kıllarına zarar gelmesine izin vermeyiz. Turnuvadan da çekilir gideriz... Böyle turnuva yapılmaz. Biz yıllarca Avrupa Şampiyonası yaptık, hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Buradaki en büyük hata FIBA'nın. Geldiğimiz günden bu yana bin tane eksiklik var. Oyuncular otelden salona 45 dakikada gidiyor. Oyuncuların güvenliğini sağlayamıyorsanız bu işi yapmayacaksınız. Tekrar söylüyorum; Hidayet Başkan'la da konuştuk. Konsolosla da konuşacağız... Güvenlik isteyeceğiz. Belli ki bizi korumayacaklar. Dediğim gibi bizim önümüze tüm kameraların kayıtlarını getirecekler, bakacağız ne olmuş... Herkes görecek. Bunları sağlamadıkları durumda buradan ayrılırız.”

"MAÇTA KURAL HATASI DA VAR"

“Maçta kural hatası da var” diyen Onan, “Nereden baksanız tutulacak tarafı yok. Oynamayan oyuncular, Shengelia... Maç oynamayan 3 kişi soyunma odasına gider mi? Kenarda oturan oyuncu geliyor. Maç sonrasında polis iki taraftan nedense bizim soyunma odamızda güya bizi koruyorlarmış ittiriyor. Yumruk yumruğa girecektik... 'Gidin' diyoruz, gitmiyorlar.. İtişme kakışma... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar fütursuz, bu kadar kendini bilmez insanların bir arada toplandığı. Ama dediğim gibi FIBA bu işin sorumlusu. FIBA'nın nasıl ceza vereceğini göreceğiz. Hiç kimse geçiştirmesin. Kural hatasına itiraz ettik. Kaptanın imzası gerekiyordu. O da hemen itiraz etti, parasını yatıracağız. Avrupa Şampiyonası'nda net kural hatası. Tartışılacak şey yok. Maç tekrar oynanacak mı göreceğiz. Almanya – Litvanya maçında da çok net bir kural hatası olmuş. Hep birlikte göreceğiz.” ifadelerini kullandı.