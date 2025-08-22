Öne geçtiği maçta deplasmanda Panathinaikos’a 2-1 yenildi: Samsun’a yazık oldu

Samsunspor, 27 yıl sonra sahne aldığı Avrupa arenasında turu rövanşa bıraktı. Kırmızı-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Yunanistan deplasmanında 1-0 öne geçtiği mücadelede Panathinaikos’a 2-1 yenildi.

Karadeniz ekibi 51. dakikada Tomasson’un tarihi golüyle 1-0 üstünlük kurdu. Ancak temsilcimiz iki duran top organizasyonunda 66’da Kyriakapoulos’un, 74’te ise Palmer-Brown’un golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kırmızı-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalmak için 28 Ağustos’ta Yunan rakibini Samsun’da konuk edecek.