Ons Jabeur, ABD Açık'tan çekildi!

Eski dünya 2 numarası Ons Jabeur, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekildi.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:20
Ons Jabeur, ABD Açık'tan çekildi!
Abone Ol google-news

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'ta mücadele edemeyecek.

Jabeur, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm ki ABD Açık başlayana kadar omzum iyileşmeyecek. Yüzde 100'ümü vermem gerektiğini hissediyorum ama şu an bu mümkün değil. Hayatta inişler ve çıkışlar vardır. Bazen negatif anlarda bile olumlu tarafları görmek gerekir. Bu yıl benim için zor geçti ama biliyorum ki bir yerlerde ışık var. Bana acil şifalar dilemek isteyenlere minnettarım. Daha güçlü bir şekilde döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvasında kurallar gereği 29 yaşındaki tenisçinin yerine kurada seri başı olmaya hak kazanan bir sonraki oyuncu Belçikalı Elise Mertens mücadele edecek.

Tek kadınlarda 17. sırada yer alan Ons Jabeur, 2022 ABD Açık finalinde Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilerek ikincilikle yetinmişti.


ons jabeur haberleri ABD Açık haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Avustralya Açık'ta Sinner tur atladı, Jabeur elendi

Avustralya Açık'ta Sinner tur atladı, Jabeur elendi
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'den Filistin'e destek!

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'den Filistin'e destek!
Ons Jabeur'den Çin'de erken veda!

Ons Jabeur'den Çin'de erken veda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler