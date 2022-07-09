Ons Jabeur'un ailesine Wimbledon'da vize engeli!

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'un ailesi, vize alamadığı için kızlarının Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki final maçını izleyemedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:57
Ons Jabeur'un ailesine Wimbledon'da vize engeli!
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Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Jabeur, Kazak Elena Rybakina ile oynadığı final maçında ailesinin desteğinden yoksun kaldı.

Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Jabeur'un ailesinin vize alamadığı için kızlarının final maçını izleyemediği sosyal medya ve basına yansıdı.

Büyük Britanya'nın Tunus Büyükelçiliği'ne ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ailenin ve kız kardeşinin seni desteklemek için yanında olamadığını öğrendiğimiz için üzgünüz. Neler olduğunu araştıracağız" ifadeleri kullanıldı.

Jabeur, final maçında Kazak sporcu Elena Rybakina'ya 2-1 mağlup olmuştu.  


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