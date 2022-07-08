Sırp tenisçi Novak Djokovic, Wimbledon'da finale çıktı
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da Novak Djokovic, yarı finalde Cameron Norrie'yi mağlup ederek finale yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da finalin adı belli oldu.
Yarı finalde Cameron Norrie'yi, 2-6, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Novak Djokovic, finalde Nick Kyrgios'un rakibi oldu.
Sırp tenisçi bu sonuçla birlikte kariyerindeki 8. Wimbledon finaline çıkmaya hak kazandı.
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