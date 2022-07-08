Sırp tenisçi Novak Djokovic, Wimbledon'da finale çıktı

08 Temmuz 2022 Cuma, 20:16

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da finalin adı belli oldu.

Yarı finalde Cameron Norrie'yi, 2-6, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Novak Djokovic, finalde Nick Kyrgios'un rakibi oldu.

Sırp tenisçi bu sonuçla birlikte kariyerindeki 8. Wimbledon finaline çıkmaya hak kazandı.