Sırp tenisçi Novak Djokovic, Wimbledon'da finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'da Novak Djokovic, yarı finalde Cameron Norrie'yi mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 20:16
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Wimbledon'da finale çıktı
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da finalin adı belli oldu.

Yarı finalde Cameron Norrie'yi, 2-6, 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Novak Djokovic, finalde Nick Kyrgios'un rakibi oldu.

Sırp tenisçi bu sonuçla birlikte kariyerindeki 8. Wimbledon finaline çıkmaya hak kazandı.


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