Onuachu tarihe geçti: Trabzonspor evinde 10 kişiyle kazandı... Trabzonspor 2-1 Pendikspor

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:18

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:57

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı'daki maçı Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu ve 27. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Pendikspor'un tek golü 36. dakikada Endri Çekici'den geldi.

ONUACHU'DAN 15 YIL SONRA İLK

Trabzonspor'un ilk golünü atan Paul Onuachu, 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-1 Pendikspor

90' Hakem maçın sonuna 5 dakika ekledi.

89' Pendikspor sağ kanattan etkili geldi. Midtsjo'nün ortasında Görkem'in kafa vuruşu üstten az farklı auta çıktı.

87' Pendikspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Halil Akbunar giren oyuncu Emre Taşdemir.

83' Pendikspor'da oyunu değişikliği çıkan oyuncu Thuram giren oyuncu Görkem Bitik.

75' Trabzonspor'da oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Mehmet Can ve Bardhi giren oyuncular Larsen ve Berat Özdemir.

72' Batista Mendy, orta sahada Midtsjo'ye yaptığı sert hareketin ardından ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

71' Trabzonspor gole yaklaştı. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu gerçekleştiren Onuachu'nun vuruşu yandan auta çıktı.

68' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği. Oyuna devam edemeyen Filip Benkovic ve Trezeguer yerine Denswill ve Taxiarchis Fountas oyuna girdi.

67' Az farkla dışarıya çıktı. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruş çok az farkla auta çıktı.

66' Trabzonspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Abdülkadir Ömür topla ilerlerken Nuno müdahale etti ve hakem serbest vuruşu verdi.

63' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Visca giren oyuncu Abdülkadir Ömür.

56' Batista Mendy, Thuram'a yaptığı sert müdahalenin arından sarı kart gördü.

51' Trabzonspor yine etkili geldi. Sağ kanattan Visca'nın çektiği şut savunmadan sekip Mendy'nin önünde kaldı. Mendy'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.

50' Trabzonspor sol kanattan Trezeguet ile etkili geldi. Sol kanattan ceza sahası içine giren Trezeguet'in şutu üstten auta çıktı.

43' Trabzonspor sağ kanattan etkili geldi. Paul Onuachu'nun sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topta Trezeguet'in şutu üstten auta çıktı.

37' GOL | Midtsjo kazandığı topun ardından Çekici'ye pası aktardı ve Çekici'de topu uzak köşeden ağlara yolladı.

31' Pendikspor sol kanattan gelmek istedi ancak Endri Çekici, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş verdi.

29' Pendikspor sol kanattan etkili geldi. Ceza sahası içinde bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Midtsjo'nün şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

27' GOL | Ceza sahası yayında serbest vuruşun başında geçen Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş rakibe de çarpıp ağlarla buluştu.

11' Pendikspor sol kanattan gelmek istedi ancak Serkan Asan'ın uzun pası Josip Vukovic'e ulaşmadı doğrudan auta çıktı.

3' GOL | Trabzonspor'da kullanılan köşe vuruşunda ön direğe koşu atan Onuachu topu ağlara yolladı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!