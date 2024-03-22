Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'da Başakşehir ile oynanan maçta sol ön kolunda kırık tespit edilen Paul Onuachu'nun sahalara dönüş tarihi uzayabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:58
Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber!
Abone Ol google-news

Trabzonspor'da Başakşehir ile oynanan maçta sol ön kolunda kırık tespit edilen Paul Onuachu'nun 5 hafta süreyle tedavisinin devam edeceği açıklanmıştı.

Fanatik'in haberine göre, yaklaşık 3 haftadır tedavisi devam eden Nijeryalı forvetin, milli aradan sonra oynanacak olan Konyaspor maçına yetişme umutları da sıkıntıya girdi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı çalışmalarla ilgili paylaşım yapan oyuncunun kolunun henüz tam olarak iyileşmediği belirtildi.

Alçıyı çıkaramayan oyuncuyla ilgili Trabzonspor sağlık ekibinin düşüncesi de kupada oynanacak olan yarı final maçına kadar oyuncuyu tam olarak hazır hale getirebilmek.


Paul Onuachu haberleri trabzonspor haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği maçlarda zorlanıyor

Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği maçlarda zorlanıyor
Kupa maçında kolu kırılmıştı: Abdullah Avcı, Onuachu için dönüş tarihi verdi

Kupa maçında kolu kırılmıştı: Abdullah Avcı, Onuachu için dönüş tarihi verdi
Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi: 'Adaletiniz batsın'

Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi: 'Adaletiniz batsın'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması!
Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?

Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?
Büyüleyici bir kişiliğe sahip 5 burç: Bu burçlar karakteriyle büyülüyor...

Büyüleyici bir kişiliğe sahip 5 burç: Bu burçlar karakteriyle büyülüyor...
Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’

Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’
Rıza Çalımbay'a sürpriz talip: Kariyerinde ilk olacak!

Rıza Çalımbay'a sürpriz talip: Kariyerinde ilk olacak!
Sahra Çölü’nden geliyor… Maskeleri hazırlayın!

Sahra Çölü’nden geliyor… Maskeleri hazırlayın!
Sadri Şener'den Aziz Yıldırım'ın sözlerine cevap: 'Unutulmamak için...'

Sadri Şener'den Aziz Yıldırım'ın sözlerine cevap: 'Unutulmamak için...'
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu