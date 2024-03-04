Kupa maçında kolu kırılmıştı: Abdullah Avcı, Onuachu için dönüş tarihi verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacakları Alanyaspor mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Avcı, Başakşehir maçında kolu kırılan Onucachu için dönüş tarihi verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 19:42
Kupa maçında kolu kırılmıştı: Abdullah Avcı, Onuachu için dönüş tarihi verdi
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı, Başakşehir maçında kolu kırılan Paul Onuachu'nun dönüş tarihini açıkladı.

PAUL ONUACHU NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Paul Onuachu'nun milli takım arasından sonra döneceğini açıkladı.

Alanyaspor maçı öncesinde beIN SPORTS'a konuşan Avcı, "Sakat oyuncular iyileşince kalitemiz arttı. Onuachu'yu geçen hafta kullanmıştık, tekrar kaybettik. Milli takım arası ve sonrası dönüşüne bakacağız. İyi bir Futbol akşamı olsun. Oyun oynamaya çalışan bir takımla oynayacağız. Son haftalarda skor ve oyun olarak yükselen bir grafiğimiz var. Üçüncülük, dördüncülük hedefi ve Türkiye Kupası hedefleri önümüzde net bir şekilde duruyor. Bu hedeflere koşar adım gidiyoruz. Umarım bugün buna doğru cevap veririz" şeklinde konuştu.


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