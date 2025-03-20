Onuachu'nun rotası tekrardan Süper Lig!

Southampton ile yeni sözleşme imzalamayan Paul Onuachu'nun Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi.

Onuachu'nun rotası tekrardan Süper Lig!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:43

Geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor'da kiralık forma giyen Paul Onuachu, performansıyla beğeni kazanmıştı.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalayan Nijeryalı forvetin adı yaz transfer döneminde de Süper Lig ekipleriyle anılmıştı. Buna karşın Onuachu, Southampton'da kalmıştı.

Sözcü'nün haberine göre Southampton ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Paul Onuachu, Süper Lig'e dönmek istiyor.

Haberde Beşiktaş'ın 2.01'lik golcünün peşinde olduğu aktarıldı.

Başkan Serdal Adalı'nın Onuachu transferine onay verdiği ve Nijeryalı golcü için Rasmus Ankersen'le görüşeceği ifade edildi.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.


Etiketler: #Paul Onuachu #Southampton #beşiktaş

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