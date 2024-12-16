Onur Özütoprak kimdir? Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak kaç yaşında, nereli? Onur Özütoprak hangi maçları yönetti?
Onur Özütoprak, futbolculuk geçmişi bulunan hakemler arasında yer almaktadır. Peki, Onur Özütoprak kimdir? Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak kaç yaşında, nereli? Onur Özütoprak hangi maçları yönetti?
Galatasaray-Trabzonspor arasındaki karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özürtoprak oldu. Peki, Onur Özütoprak kimdir? Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak kaç yaşında, nereli? Onur Özütoprak hangi maçları yönetti?
ONUR ÖZÜTOPRAK KİMDİR?
Onur Özütoprak, İstanbul bölgesi hakemi olarak görev yapan bir isimdir. Aslen Balıkesirli olan Özütoprak, futbolcu olan babası Necdet Karabaş’ın etkisiyle spora yakın bir çevrede büyümüştür. Ancak, futbolculuktan hakemliğe geçiş yaparak, spora olan ilgisini farklı bir alanda sürdürmüştür. Onur Özütoprak, 2018 yılında eşiyle olan soyadını değiştirerek, eşinin soyadı olan "Özütoprak"ı kullanmaya başlamıştır?
ONUR ÖZÜTOPRAK KARİYERİ
Onur Özütoprak, 2015 yılında Süper Lig hakemliği yapmaya başlamıştır. Özellikle VAR hakemi olarak görev aldığı maçlarla adından söz ettiren Özütoprak, Türk futbolunda önemli bir yere sahiptir. Galatasaray-Beşiktaş gibi büyük maçlarda VAR hakemi olarak görev yapmış ve bu süreçte çeşitli tecrübeler edinmiştir?.
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