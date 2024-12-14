Yayınlanma: 14.12.2024 - 23:11

Güncelleme: 14.12.2024 - 23:11

İspanya'nın önde gelen tekstil markalarından Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay, 71 yaşında trajik bir kazada hayatını kaybetti. Ünlü iş insanı, bir dağ gezisi sırasında yaşanan talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Peki, İsak Andiç Ermay kimdir? Dev tekstil firmasının kurucusu İsak Andiç Ermay kaç yaşında, nereli? İsak Andiç Ermay neden öldü?

İSAK ANDİÇ ERMAY KİMDİR?

İlk Yılları ve Eğitimi

1953 yılında İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İsak Andiç Ermay, babası Manuel Andiç Ermay'ın elektrik teçhizatı ithalatçısı olduğu bir ailede büyüdü. İlkokul eğitimini Tarhan Koleji'nde, ortaokul eğitimini ise Robert Kolej'de tamamladı. 1968 yılında, henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte babasının işsiz kalması nedeniyle İspanya'nın Barselona kentine göç etti. Babası, Ladino dilinin İspanya'da konuşulmasının uyum sürecini kolaylaştıracağını düşünüyordu. İsak, kardeşi Nahman ile birlikte İspanya’da işlemeli tişörtler ve takunyalar yaparak iş hayatına atıldı ve bu süreçte yükseköğrenimini yarıda bıraktı.

Tekstil Sektörüne Adım Atışı

Kardeşi Nahman ile başladıkları küçük çaplı tekstil işini büyüten İsak Andiç, 1979 yılında ilk mağazalarını Barselona ve Madrid'de açtı. İş hayatına başlangıçta "Isak Jeans" markasıyla adım atan Andiç, ilerleyen yıllarda farklı markaları da mağazalarında satmaya başladı.

1984 yılı, Mango'nun doğuşuna sahne oldu. İş ortağı Enric Cusi'nin de katılımıyla mağazaların isimleri "Mango" olarak değiştirildi. Mango isminin seçimiyle ilgili olarak İsak Andiç, meyvenin tüm dillerde aynı şekilde söylenmesi nedeniyle markanın uluslararası arenada kolayca kabul görebileceğini belirtmiştir.

Mango'nun Uluslararası Başarısı

Mango, 1992 yılında ilk yurtdışı mağazasını açarak global bir marka haline gelmeye başladı. 1996 yılında ise İstanbul’da ilk mağazasını açarak Andiç’in doğduğu ülke Türkiye'ye geri döndü. Bugün Mango, 107 ülkede 2.400 mağazaya ulaşmış bir moda devi olarak faaliyet göstermektedir.

Andiç, iş dünyasındaki başarısını 2006 yılında Banco Sabadell’in yönetim kuruluna katılarak ve 2012 yılında bu bankanın en büyük hissedarı olarak pekiştirmiştir. Forbes dergisine göre, 2015 itibarıyla 4.8 milyar dolarlık bir servete sahip olan Andiç, Mango markasıyla moda dünyasında güçlü bir iz bırakmıştır.

İSAK ANDİÇ ERMAY NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü İspanyol tekstil markası Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay, Cumartesi günü Katalonya Bölgesi'ndeki Montserrat Dağı'nda gerçekleştirdiği bir gezi sırasında düşerek 71 yaşında hayatını kaybetti. Katalonya Hükümeti Başkanı Salvador Illa Roca, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla Andiç Ermay'ın ölümünü duyurarak üzüntüsünü dile getirdi.

"İsak Andiç'in kaybından dolayı derin üzüntü içindeyim" diyen Roca, "Liderliğiyle Katalonya'yı büyütmeye ve dünyaya tanıtmaya katkıda bulunan, kendini adamış bir iş insanıydı. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine başsağlığı diliyorum" diye ekledi.