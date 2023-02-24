Onuralp Bitim'den hakem tepkisi!

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 22:45

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 22:45

A Milli Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, Letonya karşısında alınan 83-74'lük mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Onuralp Bitim, "Son anda yetişmeye çalıştığımız bir maç oldu. Şu anda zaten yaşadığımız süreçten dolayı üstümüzde üzüntü ve gerginlik var. Aklımızın, kalbimizin nerede olduğu belli. Buraya da Milli formayı giymeye geliyoruz. Kariyerim boyunca hiçbir zaman hakemlerle ilgili bir şey söylememeye çalıştım. Ama şu anda çok zorlanıyorum. Maçın herhangi bir kriterini sağlamadılar. Maç başından beri kaç tane faul yapıldı, hiçbiri çalınmadı. Faul sayılarında çok ciddi fark var. Evimizde böyle bir şeyin olması bize üzüntü veriyor. Kazanamadık, bahaneyi de buraya yüklememek lazım." dedi.

Onuralp Bitim ayrıca, "Bursa benim için her zaman çok önemli, özel bir yer. Çok güzel destek verdiler, göğsümüz kabardı. Burasını evim gibi görüyorum, görmüyorum öyle. Onlara çok teşekkür ederim. Yardıma katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli basketbolculardan Doğuş Özdemiroğlu ise, "Öncelikle depremle başlamak istiyorum. Hepimiz için sarsıcı ve üzücü bir süreç geçiyor. Bugün onları bir nebze yüzlerine tebessüm bırakmak için sahaya çıktık. Kazanmayı gerçekten çok istiyorduk. Elimizden geleni yaptık ama 3. periyotta özellikle çok kötü başladığımız için ciddi bir fark oldu. O farktan geri dönmek zor oldu. Kazanıp hediye etmek istiyorduk ama olmadı." yorumunu yaptı.