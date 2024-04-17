Onuralp Bitim'den kötü haber: Sezonu kapattı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls forması giyen milli oyuncu Onuralp Bitim'in sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında takımından uzak kalacağı açıklandı.
NBA'de Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.
Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek" ifadeleri kullanıldı.
İLK SEZONUNU YAŞADI
24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.
NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.
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