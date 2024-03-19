Onvo Büyükçekmece sahasında kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 75-68 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:18
Onvo Büyükçekmece sahasında kazandı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 75-68 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Batuhan Söylemezoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 23, Perez 9, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut 9, Bruinsma 2, Franke 19, Thomas 7, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 4, Murat Erensoy

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 9, Boutsiele 8, Taylor 9, Cavanaugh 8, Bouteille 7, Egehan Arna 5, Scrubb 19, Berkay Candan 3, Egemen Güven, Can Maxim Mutaf

1. Periyot: 19-21

Devre: 36-37

3. Periyot: 57-50

Beş faulle çıkan: 34.11 Taylor (Bahçeşehir Koleji)


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