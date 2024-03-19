Onvo Büyükçekmece sahasında kazandı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 75-68 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 75-68 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak, Batuhan Söylemezoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 23, Perez 9, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut 9, Bruinsma 2, Franke 19, Thomas 7, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 4, Murat Erensoy
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 9, Boutsiele 8, Taylor 9, Cavanaugh 8, Bouteille 7, Egehan Arna 5, Scrubb 19, Berkay Candan 3, Egemen Güven, Can Maxim Mutaf
1. Periyot: 19-21
Devre: 36-37
3. Periyot: 57-50
Beş faulle çıkan: 34.11 Taylor (Bahçeşehir Koleji)
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