Orges Shehi: 'Tur için umudumuz var'

Tirana teknik direktörü Orges Shehi, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 08:12
Orges Shehi: 'Tur için umudumuz var'
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Arnavutluk ekibi Tirana'da teknik direktör Orges Shehi açıklamalarda bulundu.

Shehi, son dakikada yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını ancak tur umutlarının hala sürdüğünü söyledi.

"TUR İÇİN HALA UMUDUMUZ VAR"

Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shehi, "Daha iyisini yapabilirdik. Beşiktaş'a alan vermemek için uğraştık. Bir yere kadar bunu başardık. Rövanş maçına hazırlanacağız. Beşiktaş büyük bir takım. İlk resmi maçlarını oynadılar. Bu kadar mücadele edebildik. Son dakikada yediğimiz gol üzücü oldu. Tur için hala umudumuz var" ifadelerini kullandı.


beşiktaş Avrupa basın toplantısı

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