Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 08:09

Güncelleme: 28.07.2023 - 08:09

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaştı.

Beşiktaş Stadyumu’ndaki müsabaka siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk resmi müsabakayı galibiyet ile tamamlamış oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy atarken, Tirana'nın tek sayısı ise 83. dakikada Kaina'dan geldi.