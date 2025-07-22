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Orhan Okulu altın kemer hayalini açıkladı!

Orhan Okulu altın kemer hayalini açıkladı!

22.07.2025 18:50:00
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AA
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Orhan Okulu altın kemer hayalini açıkladı!

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, 2 kez daha başpehlivanlık unvanını kazanıp altın kemeri kalıcı olarak elde etmek istediğini açıkladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, 2026 ve 2027 yıllarında da başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.

Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti. Okulu'ya ziyarette Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Erol Koca, antrenörü Kemal Yılmaz ve Kırkpınar Başpehlivanlarından Furkan Durmuş Altın da eşlik etti.

ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR 

Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirdiğini anımsatan Okulu, "Bu yılki başarımı 3 yıl üst üste tekrarlayarak, altın kemeri kalıcı halde kentimize getirmek istiyorum. Bu konuda hocalarımın desteğiyle disiplinli bir çalışma yapıyorum. İnşallah seyircilerimizin de dualarıyla bunu başaracağıma inanıyorum" dedi.

Kaymakam Bahadır Güneş de Okulu'yu başarısından dolayı tebrik ederek, güreşin son derece zor bir spor olduğunu ifade etti. Güneş, "Emek var, azim var, bireysel mücadele var. Gerçekten tüm bunların üstüne başarılı olabilmek çok güzel bir duygu. Kumlucalılar olarak çok mutlu olduk, gururlandık, Allah başarılarını daim etsin" diye konuştu.

İlgili Konular: #başpehlivan #Altın Kemer #Orhan Okulu

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