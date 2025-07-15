Orkun Kökçü'den Benfica'ya veda

Beşiktaş'a Benfica'dan transferi gerçekleşen Orkun Kökçü, Beşiktaş'a resmi imzayı geçtiğimiz günlerde atmıştı.

Oyuncunun eski kulübü Benfica "Teşekkürler Orkun" diyerek milli futbolcu hakkında bir veda videosu yayımlamıştı.

Orkun da, gün içinde yaptığı paylaşımda "Tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve taraftarlara teşekkür ederim. Benfica'ya gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullanarak Benfica için bir veda mesajı yayımladı.

24 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, kiralık olarak, 25 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile Portekiz ekibinden Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ayrıca sözleşmede 5 milyon Euro bonus maddesi bulunuyor. Bu transferle Orkun, Beşiktaş ve Türkiye tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.