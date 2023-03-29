Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:27

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 15:27

Milli forma altında futbol oynayan Orkun Kökçü'nün hayatı, hangi takımda futbol oynadığı ve aslen nereli olduğu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında? Orkun Kökçü hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde oynayan Orkun Kökçü, Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur.

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı. 2019'da Orkun Kökçü, Milli forma ile Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi. 28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.

ORKUN KÖKÇÜ ASLEN NERELİ?

Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir.

ORKUN KÖKÇÜ ÖZEL YAŞAMI

Orkun Kökçü, Azerbaycan liginde Sabah FC'de oynayan ve Azerbaycan millî takımı formasını da giyen profesyonel futbolcu Ozan Kökçü'nün kardeşidir. Orkun Kökçü'nün kardeşi Ozan Kökçü, Azerbaycan milli takımında forma giymektedir.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

2007-2011 Stormvogels

Stormvogels 2011-2014 FC Groningen

FC Groningen 2014-2018 Feyenoord

Profesyonel Kariyeri;

2018- Feyenoord

ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2017 Hollanda U-17

Hollanda U-17 2017-2018 Hollanda U-18

Hollanda U-18 2018-2019 Hollanda U-19

Hollanda U-19 2019 Türkiye U-21

Türkiye U-21 2020- Türkiye





