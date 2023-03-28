Peru Milli Futbol Takımı kalecisi Pedro Gallese kimdir? Pedro Gallese neden gözaltına alındı?

Peru Milli Futbol Takımı kalecisi Pedro Gallese, Fas ile İspanya'da oynayacakları dostluk maçı öncesi gözaltına alındı. Peru Milli Futbol Takımı kalecisi Pedro Gallese kimdir? Pedro Gallese neden gözaltına alındı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 22:53
Peru Milli Futbol Takımı kalecisi Pedro Gallese kimdir? Pedro Gallese neden gözaltına alındı?
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Perulu kaleci Pedro Gallese İspanya'da gözaltına alındı.

PEDRO GALLESE KİMDİR?

Pedro Gallese 23 Nisan 1990'da Peru'da dünyaya geldi. Futbola Universidad San Martín'de başladı.

Oynadığı takımlar

2009 Atlético Minero

2010-2014 Universidad San Martín

2015-2016 Juan Aurich

2016 Veracruz

PEDRO GALLESE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fas ile hazırlık maçı yapmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Peru Milli Futbol Takımı, otel önünde taraftarlarının neden olduğu izdihamdan dolayı İspanyol polisi ile kavga etti.Karşılıklı itişmelerle çıkan olayların ardından Peru Milli Takımı'nın kalecisi Pedro Gallese'nin polise yumruk attığı gerekçesiyle gece gözaltına alındığı ve karakolda bir süre bekletildikten sonra sabaha karşı serbest bırakıldığı bildirildi.


Pedro Gallese Peru futbol

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