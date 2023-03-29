Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? Luka Modric hangi takımlarda oynadı? Luka Modric kaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Bursa'daki 2-0'lık galibiyetlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Dalic, oyundan çıkan Modric'i alkışlayan Türk taraftarlara teşekkür etti. Peki, Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? Luka Modric hangi takımlarda oynadı? Luka Modric kaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:52
Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? Luka Modric hangi takımlarda oynadı? Luka Modric kaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?
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Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takımımız karşısında kazandıkları maçın ardından "Türk taraftarlara Modric'e olan saygılarından dolayı teşekkür ederim " dedi. Türkiye - Hırvatistan maçında oyundan çıktığı sırada Türk taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla alkışlanan Luka Modric'in kim olduğu ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki, Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? Luka Modric hangi takımlarda oynadı? Luka Modric kaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı? İşte ayrıntılar...

LUKA MODRIC KİMDİR?

Luka Modric, La Liga kulübü Real Madrid için orta saha oyuncusu olarak oynayan ve Hırvatistan millî futbol takımının kaptanlığını yapan Hırvat profesyonel futbolcudur.

Luka Modric, 9 Eylül 1985 yılında Hırvatistan'ın Zadar şehrinde doğdu. 2007-2008 sezonunda Dinamo Zagreb'te oynadı ve sonraki sezon için İngiliz devi Tottenham Hotspur'a transfer oldu. 2007'de Prva HNL liginde "yılın futbolcusu" seçildi.

Luka Modric, 2008 yazında Tottenham Hotspur takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 Ağustos 2012 tarihinde 35 Milyon euro karşılığında Real Madrid İle 5 yıllık anlaşma sağladı.

İspanyol ekip bu transfer için Tottenham'a toplamda 33 milyon pound ödedi. Son olarak Real Madrid'deki ilk maçına Barcelona ile Supercopa de España maçına çıktı. Son 10 dakika oynayabilen Modric 127 maçlık kariyerinde hiç kupa zaferi göremezken oynadığı 10 dakikalık maçta yeni kulübünde ilk kupa sevincini yaşadı. Real Madrid forması ile ilk golünü 10.haftada 4-0 kazanılan Real Zaragoza maçında 90+2. dakikada attı.

LUKA MODRIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

  • 1996-2001 Zadar
  • 2002-2003 Dinamo Zagreb

Profesyonel Kariyeri;

  • 2003-2008 Dinamo Zagreb
  • 2003-2004 Zrinjski (kiralık)
  • 2004-2005 Inter Zaprešic (kiralık))
  • 2008-2012 Tottenham Hotspur
  • 2012- Real Madrid

LUKA MODRIC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

  • 2003-2004 Hırvatistan U-19
  • 2004-2005 Hırvatistan U-21
  • 2006- Hırvatistan

LUKA MODRİC BAŞARILARI

Dinamo Zagreb

  • Prva HNL: 2005-06, 2006-07, 2007-08
  • Hrvatski nogometni kup: 2006-07, 2007-08
  • Hrvatski nogometni superkup: 2006

Real Madrid

  • La Liga: 2016-17, 2019-20, 2021-22
  • Copa del Rey: 2013-14
  • Supercopa de España: 2012, 2017, 2019-20, 2021-22
  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22
  • UEFA Süper Kupası: 2014, 2016, 2017, 2022
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2016, 2017, 2018

Hırvatistan

  • FIFA Dünya Kupası ikinciliği: 2018

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