Orkun Kökçü'den Feyenoord'da iftar yemeği

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:43

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:43

Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, takım arkadaşları Oussama Idrissi ve Muhammed Taabouni ile birlikte Rotterdam'da yaşayanlar için iftar yemeği düzenledi.

3 isim tarafından düzenlenen ve De Kuip'te gerçekleşen iftar organizasyonuna 100'den fazla insan katıldı.

Orkun Kökçü, yaptığı açıklamada, "İki hafta önce Oussama ve Muhammed bu fikri ortaya attı. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı, çok iyi görünüyor" ifadelerini kullandı.