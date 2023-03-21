Orkun Kökçü’den Türkiye’ye destek pazubendini takmayan Tadic’e tepki
Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi. Feyenoord'un kaptanı olan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün maç seremonisinde Dusan Tadic'e gösterdiği tavır gündem oldu.
Hollanda Eredivisie’in lideri Feyenoord, 26. haftada konuk olduğu Ajax’ı 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Zirve yolunda büyük önem taşıyan mücadelede Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü’nün Ajax kaptanı Dusan Tadic’e yönelik hareketi gündem oldu.
Dusan Tadic
ELİNİ SIKMADI
Orkun, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek için üzerinde Türk bayrağı bulunan pazubendi takmayı reddeden Sırp futbolcunun elini sıkmadı.
Johan Cruyff Arena’da seremoni öncesi top ve kale seçimi için yapılan para atışının ardından hakemlerle tokalaşan milli futbolcu Orkun’un, Tadic’i görmezden gelmesi gözlerden kaçmadı.
Maçın yayıncısının ekrana getirdiği o anlarda Tadic ile tokalaşmayan Orkun’un tepkisi Hollanda’da gündem yarattı.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ!
Ajax kaptanı Dusan Tadic’in pazubendini takmayı reddetmesi tepkiyle karşılanmıştı. Sırp futbolcu daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, “Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle” ifadesini kullanmıştı.
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