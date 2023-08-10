Orkun kökçü'nün asisti Benfica'yı kupaya götürdü!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 07:30

Güncelleme: 10.08.2023 - 07:30

Portekiz Süper Kupası finalinde Benfica ile Porto karşı karşıya geldi.

Estádio Municipal de Aveiro'da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

9. KEZ KUPAYA UZANDI

İlk yarısı golsüz biten maçta Benfica 61. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün asisti ve Di Maria'nın golüyle öne geçti. 68. dakikada bu kez sahaya Petar Musa çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 90+1'de Pepe kırmızı kart görürken Porto maçın son dakikalarında 10 kişi kaldı. 90+2'de Galeno'nun golü VAR incelemesi sonucu iptal edildi ve Benfica sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Orkun Kökçü Benfica formasıyla çıktığı ilk resmi maçta asistini yaparken 70. dakikada yerini Florentino'ya bıraktı.

Benfica böylelikle tarihinde 9. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.