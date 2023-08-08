Milli atlet Ayetullah Demir Türkiye rekoru kırdı

Milli sporcu Ayetullah Demir, 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 23:38
Milli atlet Ayetullah Demir Türkiye rekoru kırdı
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İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ayetullah Demir, 110 metre engellide Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, şampiyonanın ikinci gününde piste çıkan Ayetullah Demir, yarı finalde 13.63'lük derecesiyle serisinde dördüncü olurken Türkiye rekoru kırmayı başardı.

5 SPORCU FİNALE ÇIKTI

Şampiyonanın ikinci gününde yarışan 12 sporcudan 5'i adını finale yazdırdı.

3 bin metre engellide Cuma Özcan ve Diyar Ergüven, çekiç atmada Emre Çiftçi, 400 metrede Edanur Tulum, 800 metrede ise Dilek Koçak finale kaldı. Dilek, 2.07.74 ile serisinde birinci olarak finale kalma başarısı gösterdi.


Ayetullah Demir 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası rekor

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