U16 Milli Takımı Karadağ'a kaybetti

Türkiye U16 Milli Takımı, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı Karadağ'a 79-71 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 07:55
U16 Milli Takımı Karadağ'a kaybetti
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Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a 79-71 yenildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Karadağ 13-11 önde tamamlasa da Türkiye soyunma odasına 34-29 üstünlükle gitti.

LİTVANYA İLE EŞLEŞTİ

Üçüncü çeyreği 56-52 galip bitiren Karadağ, mücadeleden 79-71 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye bu sonuçla A Grubu'nu galibiyet elde edemeden son sırada tamamladı. Milli takım son 16 turunda 9 Ağustos Çarşamba günü B Grubu'nun birincisi Litvanya ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.


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