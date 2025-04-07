Orkun ve Kerem asist yaptı: Benfica, Porto'yu 4 golle dağıttı!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:27

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:27

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto ile karşılaştı. Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 4-1 kazandı. Benfica, 82 yıl sonra Porto'ya deplasmanda 4 gol atmanın sevincini yaşadı.

KEREM VE ORKUN'DAN ASİST

Benfica 41. saniyede Vangelis Pavlidis'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk golün asistini milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.

Perdeyi erken açan Vangelis Pavlidis 42. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarıdaki gollerin sahibi Vangelis Pavlidis, 69. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Samu Aghehowa 81. dakikada kaydettiği gol, farkı 2'ye indirdi. 90+4. dakikada Nicolas Otamendi'nin golü maçın skorunu belirledi. Otamendi'nin golünde asisti milli futbolcumuz Orkun Kökçü yaptı.

BİZİM ÇOCUKLAR NE KADAR OYNADI?

Konuk ekip Benfica'da maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada kenara geldi.

Benfica ligde arka arkaya dokuzuncu galibiyetini alırken, Porto son dört lig maçında ikinci kez kaybetti.

ZİRVE YANGIN YERİ!

Bu sonucun ardından lider Benfica 68 puana yükseldi, üçüncü sıradaki Porto 56 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Sporting, 65 puanla ikinci sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Porto, deplasmanda Casa Pia'nın konuğu olacak. Benfica ise gelecek hafta ligde sahasında Arouca'yı ağırlayacak.