Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı: Benfica kendi evinde kazandı!
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Farense'yi 3-2 mağlup etti.
Portekiz Premier Lig'in 27. haftasında Benfica ile Farense karşı karşıya geldi.
Estadio da Luz'da oynanan maçta Benfica, Farense'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 2 GOL VE 1 ASİST
Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, 7. ve 54. dakikalarda Benfica adına 2 golü kaydeden isim oldu. Lizbon ekibinin diğer golü ise 23. dakikada Vangelis Pavlidis'ten geldi.
Ligde 12 maçtır galip gelemeyen Farense'nin gollerini ise 43. dakikada Tomas Ribeiro ve 63. dakikada Rony Lopes attı.
SIRADAKİ RAKİBİ PORTO
Milli futbolcularımız Orkun Kökçü maçın tamamında sahada kalırken Kerem Aktürkoğlu, yerini 89. dakikada Zeki Amdouni'ye bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Benfica, ligde üst üste 8. maçını kazandı ve lider Sporting ile puanlarını eşitledi (65).
Benfica, gelecek hafta Porto deplasmanına konuk olacak.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica
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